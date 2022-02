Disparue depuis trois ans | une petite fille réapparaît à un endroit inimaginable…

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le mystère est désormais résolu, et ce, dans d’étranges circonstances. En 2019, Paislee Shultis, uneâgée de quatre ans, était portéedans l’État du centre-ouest de New York. Introuvable pendant près deans, les autorités ont finalement retrouvé la trace de latte, après que des témoins aient affirmé l’avoir vue dans une maison au 35 Fawn Road dans la ville de Saugerties. Après obtention d’un mandat, les policiers se sont ainsi rendus dans cette demeure occupée par Kirk Shultis Sr., 57 ans, qui n’est autre que le grand-père de latte. Et après plusieurs recherches, c’est sous l’escalier de la maison qu’ils ont retrouvé Paislee, rapporte le Daily Freeman. Après plusieurs heures d’interrogatoire, les autorités ont pu affirmer que ce sont les parents ...