Covid oggi Lazio, 6.531 contagi e 23 morti. A Roma 2.816 casi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.531 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.862 tamponi molecolari e 44.930 antigenici con un tasso di positività all’11,1%. I ricoverati sono 1.844, 34 in meno da ieri, 166 le terapie intensive, 9 in meno da ieri, e 17.295 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.816. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino Covid quotidiano. “Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.531 i nuovida Coronavirus, 16 febbraio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.862 tamponi molecolari e 44.930 antigenici con un tasso di positività all’11,1%. I ricoverati sono 1.844, 34 in meno da ieri, 166 le terapie intensive, 9 in meno da ieri, e 17.295 i guariti. Icittà sono a quota 2.816. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri erecord di guariti, sono quasi il triplo dei nuovipositivi” dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato nel bollettinoquotidiano. “Il ...

GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è #IlGiornodellaVergogna cioè IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - News24_it : Covid, news. Abrignani: 'Lo stato emergenza non sarà prorogato e Cts verrà sciolto'. LIVE - Sky Tg24 - RTrafficante : RT @OttobreInfo: Sono riusciti a far sparire i morti da Covid dal dibattito nazionale. Oggi 388. Ha vinto Confindustria. Hanno vinto gli… -