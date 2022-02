Covid, l’Austria toglie Ffp2 e Green pass nei negozi. La Germania punta a eliminare la gran parte delle misure dal 20 marzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il governo austriaco, in accordo con i lander e il comitato scientifico, ha annunciato una serie di allentamenti delle misure anti-Covid a partire dal 5 marzo. Il Green pass resta obbligatorio solo per “contesti vulnerabili” come ospedali e case di riposo. Non sarà invece più necessario nei negozi. L’obbligo di mascherina è confermato solo nei supermercati, nelle farmacie e sui mezzi pubblici oltre che, come per il certificato verde, negli ospedali e nelle Rsa. Il coprifuoco viene sospeso: saranno aboliti gli orari di apertura ridotti per bar e ristoranti e i locali notturni potranno riaprire, così come le restrizioni sui grandi eventi revocate. Nulla è stato ancora deciso, invece, sui tamponi – che al momento sono ancora gratuiti – e sull’obbligo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il governo austriaco, in accordo con i lander e il comitato scientifico, ha annunciato una serie di allentamentianti-a partire dal 5. Ilresta obbligatorio solo per “contesti vulnerabili” come ospedali e case di riposo. Non sarà invece più necessario nei. L’obbligo di mascherina è confermato solo nei supermercati, nelle farmacie e sui mezzi pubblici oltre che, come per il certificato verde, negli ospedali e nelle Rsa. Il coprifuoco viene sospeso: saranno aboliti gli orari di apertura ridotti per bar e ristoranti e i locali notturni potranno riaprire, così come le restrizioni suidi eventi revocate. Nulla è stato ancora deciso, invece, sui tamponi – che al momento sono ancora gratuiti – e sull’obbligo ...

