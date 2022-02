Covid: 5.964 nuovi casi in Lombardia, 120 ricoverati in meno di ieri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano 16 feb. (Adnkronos) - Sono 5.964 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 79.372 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 7,5%. Un tasso di positività leggermente superiore al 7,1% di ieri, quando i nuovi contagi erano 7.757. Nelle ultime 24 ore sono morte 18 persone (ieri 33), per un totale di 38.127 decessi nella regione da inizio pandemia. Diminuiscono i ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 162 pazienti, 4 meno di ieri; nei reparti ordinari 1.756, 116 meno di 24 ore fa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano 16 feb. (Adnkronos) - Sono 5.964 idi-19 in, a fronte di 79.372 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 7,5%. Un tasso di positività leggermente superiore al 7,1% di, quando icontagi erano 7.757. Nelle ultime 24 ore sono morte 18 persone (33), per un totale di 38.127 decessi nella regione da inizio pandemia. Diminuiscono i: nelle terapie intensive ci sono 162 pazienti, 4di; nei reparti ordinari 1.756, 116di 24 ore fa.

