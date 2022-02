Advertising

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #SerieB. Coda salva il Lecce, Tramoni trascina il Brescia. Benevento e Frosinone k.o. in casa - sportli26181512 : Coda salva il Lecce, Brescia ok. Benevento e Frosinone flop. Gliozzi, che magia: Coda salva il Lecce, Brescia ok. B… - Lodamarco1 : RT @cmdotcom: #SerieB: colpo Como, gol alla Ibra di #Gliozzi! Crollano #Frosinone e #Benevento, Coda salva il Lecce. Il Brescia torna a vin… - nyepez : RT @Gazzetta_it: #SerieB. Coda salva il Lecce, Tramoni trascina il Brescia. Benevento e Frosinone k.o. in casa - sportli26181512 : Serie B: risultati, gol e highlights della 23^ giornata. Lecce fermato, colpo Brescia: Coda salva il Lecce: ad Ales… -

All' 82' il pareggio salentino porta la firma di, che riceve in area da Calabresi e gira in rete di sinistro (decimo centro per l'attaccante, ora in testa alla classifica marcatori con Strefezza ...il Lecce: ad Alessandria finisce 1 - 1. Il Brescia vince 1 - 0 a Crotone e aggancia i giallorossi al secondo posto in classifica, a - 1 dalla capolista Cremonese. Vittorie in trasferta per ...ROMA - Nelle gare di oggi della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, il Lecce non riesce a tenere il passo della Cremonese: per i giallorossi pari nel finale, firmato Coda, sul campo dell ...Sul ribaltamento di fronte successivo gli ospiti conquistano un calcio d’angolo, dalla bandierina Maistro prolunga per Salvi che sul secondo palo stacca ... Sbloccata al secondo minuto da Coda la ...