Calciomercato Empoli | Vicario verso il riscatto Ma sul futuro…

L'Empoli vorrebbe riscattare l'estremo difensore di proprietà del Cagliari, ma il suo futuro non è sicuro. Le ultime sul Calciomercato Come riportato da Nicolò Schira, la situazione di Guglielmo Vicario potrebbe prendere presto una nuova piega. Le voci che lo accostano a un possibile riscatto da parte della squadra in cui è in prestito, l'Empoli, si fanno più vive. Ora prende piede l'idea del club toscano di riscattare il giovane di proprietà del Cagliari ma per rivenderlo a un'altra italiana, la Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo portiere.

