Brindisi, infermiera muore in un incidente: sindacato denuncia turni massacranti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) SULLA PROVINCIALE 16 febbraio 2022 12:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) SULLA PROVINCIALE 16 febbraio 2022 12:38 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

fattoquotidiano : Brindisi, infermiera muore in un incidente stradale all’alba. I sindacati: “Veniva da due turni di notte consecutiv… - MediasetTgcom24 : Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte'… - risio1958 : RT @francofontana43: Brindisi. Infermiera 26enne si schianta in auto “Stremata dopo due turni di notte” La denuncia dei sindacati: orari ma… - rumar55 : RT @collettiva_news: #Brindisi #Sanità Un'infermiera di 27 anni muore in un incidente stradale dopo turni massacranti. Il sindacato aveva d… - MaggieBiagio : RT @MediasetTgcom24: Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte' #sanmiche… -