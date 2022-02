Alex Belli, notte di passione nella Casa del GF Vip: è successo di tutto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È tornato nella sera di San Valentino Alex Belli al Gf Vip per schiarirsi le idee. Una gincana social tra l'amica speciale Soleil Sorge e la moglie tradita Delia Duran messa su dall'attore che ora cerca la retta via e per farlo è rientrato nel loft di Cinecittà. «Alex potrà stare nella Casa per tutto il tempo necessario per capire chi scegliere tra Soliel e Delia», con queste parole Alfonso Signorini aveva (entusiasta) riaperto la porta rossa per Belli. Ora a distanza di qualche ora sembra che le idee cominciano a essere limpide. Gf Vip, si riaccende la passione tra Alex e Delia Dopo un dialogo avvenuto lunedì notte tra moglie e marito che aveva portato a ben poco se non all'ennesima sfuriata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È tornatosera di San Valentinoal Gf Vip per schiarirsi le idee. Una gincana social tra l'amica speciale Soleil Sorge e la moglie tradita Delia Duran messa su dall'attore che ora cerca la retta via e per farlo è rientrato nel loft di Cinecittà. «potrà stareperil tempo necessario per capire chi scegliere tra Soliel e Delia», con queste parole Alfonso Signorini aveva (entusiasta) riaperto la porta rossa per. Ora a distanza di qualche ora sembra che le idee cominciano a essere limpide. Gf Vip, si riaccende latrae Delia Dopo un dialogo avvenuto lunedìtra moglie e marito che aveva portato a ben poco se non all'ennesima sfuriata ...

