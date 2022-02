West Side Story: svelata la data di uscita in streaming su Disney+ (Di martedì 15 febbraio 2022) Disney+ ha svelato quando arriverà in streaming West Side Story, la nuova versione cinematografica diretta da Steven Spielberg del celebre musical. West Side Story, diretto da Steven Spielberg, arriverà prossimamente su Disney+ e la piattaforma ha ora svelato la data di uscita in streaming: il 2 marzo negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati internazionali. Il film sarà invece disponibile il 9 marzo a Taiwan e il 30 marzo in Giappone. I fan in attesa di vedere, o rivedere West Side Story, potranno nell'attesa vedere lo speciale di un'ora di ABC Something's Coming: West Side ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022)ha svelato quando arriverà in, la nuova versione cinematografica diretta da Steven Spielberg del celebre musical., diretto da Steven Spielberg, arriverà prossimamente sue la piattaforma ha ora svelato ladiin: il 2 marzo negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati internazionali. Il film sarà invece disponibile il 9 marzo a Taiwan e il 30 marzo in Giappone. I fan in attesa di vedere, o rivedere, potranno nell'attesa vedere lo speciale di un'ora di ABC Something's Coming:...

Advertising

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Kirill Petrenko, che dal 2019 guida la @BerlinPhil, indiscutibilmente l'Orchestra punto di rife… - focaccinad : wikihow skippare al due marzo per rivedere west side story - cinemaniaco_fb : ?????????????? West Side Story: svelata la data di uscita in streaming su Disney+ - sharschronicles : @lalalanxdlover Allora quasi quasi il prossimo film che guardo è quello, si trova tranquillamente in streaming? Ho… - il_Tommi12 : Per me è un’idea carina, ma mi sembra assurdo poter votare tramite hashtag, molto meglio con accurata registrazione… -