Violentò 8 donne tra cui due minori in meno di 10 giorni. Sconterà la pena nel carcere di Monza (Di martedì 15 febbraio 2022) Violentatore seriale. L’uomo, 51 anni, già agli arresti domiciliari, deve scontare la pena di 3 anni e 8 mesi di carcere. È ritenuto responsabile di aver molestato varie donne in tutta la Brianza. I fatti risalgono al dicembre 2019, quando una delle vittime è riuscita a dare l’allarme ai carabinieri. Nel corso delle indagini, sono emersi più casi di aggressioni sessuali anche su minorenni. Brianza, violentava donne e minorenni, 3 anni e 8 mesi I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano. Presentandosi a casa dell’uomo, ove beneficiava degli arresti domiciliari, per accompagnarlo al carcere di Monza. Dove dovrà espiare in via definitiva 3 anni e 8 mesi di reclusione. La vicenda risale al 19 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Violentatore seriale. L’uomo, 51 anni, già agli arresti domiciliari, deve scontare ladi 3 anni e 8 mesi di. È ritenuto responsabile di aver molestato variein tutta la Brianza. I fatti risalgono al dicembre 2019, quando una delle vittime è riuscita a dare l’allarme ai carabinieri. Nel corso delle indagini, sono emersi più casi di aggressioni sessuali anche su minorenni. Brianza, violentavae minorenni, 3 anni e 8 mesi I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano. Presentandosi a casa dell’uomo, ove beneficiava degli arresti domiciliari, per accompagnarlo aldi. Dove dovrà espiare in via definitiva 3 anni e 8 mesi di reclusione. La vicenda risale al 19 ...

SecolodItalia1 : Violentò 8 donne tra cui due minori in meno di 10 giorni. Sconterà la pena nel carcere di Monza - ila84c : @saggioilmatto Ma che dici.. ma se perfino è libera di andare con altre donne.. ?? non è mai stato geloso né violent… - ila84c : @__Fabiana___ Lei pensa che lui sia come il suo ex, geloso malato violento. Peccato che Alex ha sempre lasciato lib… - flaviagiordano_ : RT @ninarosesnow: Che stronzo Alfonso che porta un violento narcisista patologico contro Nat, violenza contro le donne #gfvip - ninarosesnow : Che stronzo Alfonso che porta un violento narcisista patologico contro Nat, violenza contro le donne #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Violentò donne Contro la violenza sulle donne un 'protocollo di rete' Ricordiamo loro che le donne non si toccano neanche con un fiore'. Per il governo è stata dunque il ministro per le Disabilità Erika Stefani a firmare il protocollo di rete per il contrasto alla ...

"Mordi e fuggi. Il romanzo delle BR" di Alessandro Bertante ... nei quali contribuiva anche all'occupazione degli stabili: "Eravamo il gruppo estremista responsabile degli attentati incendiari ai padroni ma anche uomini e donne che lavoravano nei quartieri e si ...

Ricordiamo loro che lenon si toccano neanche con un fiore'. Per il governo è stata dunque il ministro per le Disabilità Erika Stefani a firmare il protocollo di rete per il contrasto alla ...... nei quali contribuiva anche all'occupazione degli stabili: "Eravamo il gruppo estremista responsabile degli attentati incendiari ai padroni ma anche uomini eche lavoravano nei quartieri e si ...