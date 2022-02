Via Collatina, 4 vigili del fuoco intossicati in incendio (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – Questa mattina, verso le 8.50, si è scatenato un incendio al terzo piano di un edificio in via Collatina 223, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Durante la fase di spegnimento, quattro di loro hanno offerto i loro autoprotettori – apparecchi per la respirazione autonoma – alle persone soccorse per evitare che si intossicassero con il fumo sprigionato dall’incendio. Completate le operazioni di recupero dei condomini, i quattro vigili del fuoco, più una persona residente in uno degli appartamenti della scala, sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 in codice rosso per via dell’abbondante quantità di fumo inalato. L’abitazione andata a fuoco è stata messa sotto sequestro. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – Questa mattina, verso le 8.50, si è scatenato unal terzo piano di un edificio in via223, a Roma. Sul posto idel. Durante la fase di spegnimento, quattro di loro hanno offerto i loro autoprotettori – apparecchi per la respirazione autonoma – alle persone soccorse per evitare che si intossicassero con il fumo sprigionato dall’. Completate le operazioni di recupero dei condomini, i quattrodel, più una persona residente in uno degli appartamenti della scala, sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 in codice rosso per via dell’abbondante quantità di fumo inalato. L’abitazione andata aè stata messa sotto sequestro. (Agenzia Dire)

