Udinese | Nuytinck | «Orgoglioso di indossare questa maglia | ma ora non sto bene…»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore dell’ha parlato del suo amore per i colori bianconeri e delle sue condizioni fisiche Bram, difensore dell’, in una intervista aTonight ha parlato dell’amore per i colori bianconeri e delle sue condizioni fisiche.– «Vedere i tifosi allo stadio è molto importante per noi. È bello sentire il loro tifo, ci dà molta carica. Sono moltodi giocare per l’. Voglio che i tifosi sappiano che anche in momenti difficili io combatterò sempre per loro, il club e i colori bianconeri. Sono moltodi essere all’». CONDIZIONI – «Non sto molto bene al momento, il ginocchio mi fa male da qualche mese....

(3 - 5 - 2): Silvestri, Becao,, Perez, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Success, Beto. Allenatore: Gotti. Dove vederla in TV ed in streaming L'incontro Hellas Verona - ...Anche perché c'è un secondo aspetto da mettere in conto guadando al futuro dell'. Dopo il ... Marì e Zeegelaar titolari cone Perez ancora in panchina), mentre Molina a destra parte in ...