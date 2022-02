Sondaggi Tecnè: fiducia Draghi e governo in continuo calo da due mesi (Di martedì 15 febbraio 2022) L’azione di governo del presidente del Consiglio Mario Draghi è stata in linea con le aspettative di un anno fa per il 43% degli italiani, migliore per il 21% e peggiore per il 24%. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Dando un’occhiata ai dati della rilevazione, la luna di miele tra italiani e governo sembra essere finita. Da metà dicembre ad oggi, la fiducia nell’esecutivo e nel premier è andata scemando. La prima è passata dal 54,1% di due mesi fa al 50,3%, la seconda dal 64,3% al 55,1%. Sondaggi Tecnè: Pd ad un passo da Fdi Il Pd si avvicina a Fratelli d’Italia, ora distante appena tre decimi. Secondo i Sondaggi Tecnè i dem ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 febbraio 2022) L’azione didel presidente del Consiglio Marioè stata in linea con le aspettative di un anno fa per il 43% degli italiani, migliore per il 21% e peggiore per il 24%. È quanto emerge dagli ultimirealizzati daper l’Agenzia Dire. Dando un’occhiata ai dati della rilevazione, la luna di miele tra italiani esembra essere finita. Da metà dicembre ad oggi, lanell’esecutivo e nel premier è andata scemando. La prima è passata dal 54,1% di duefa al 50,3%, la seconda dal 64,3% al 55,1%.: Pd ad un passo da Fdi Il Pd si avvicina a Fratelli d’Italia, ora distante appena tre decimi. Secondo ii dem ...

Stefano47271344 : @Antonio_Tajani @forza_italia Tecnè è la solita società di sondaggi che vi sovrastima. Non ci crede nessuno che FI è al 10%. - pborghilivorno : #sondaggi Il borsino dei partiti: Fratelli d'Italia in testa, cresce il Pd, male il M5s - CorrNazionale : Sondaggi politici: per la rilevazione Dire-Tecnè un italiano su quattro boccia il #Governo, e la fiducia in #Draghi… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Questo sondaggio della Tecnè dà risultati leggermente diversi da quello di Sky: ma la Lega è in crollo verticale ovunque #… - globalistIT : Questo sondaggio della Tecnè dà risultati leggermente diversi da quello di Sky: ma la Lega è in crollo verticale ov… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Tecnè FQChart della settimana - Il quadro politico è scomposto: calano tutti i partiti Infatti sul suo ruolo di primo partito sono concordi ben sei sui sette sondaggi analizzati (fa eccezione Tecnè) e la media ottenuta in maniera piuttosto uniforme è il 21%. Leggi Anche Sondaggi, ...

Berlusconi paciere: "Non sono arrabbiato con Salvini e Meloni" Antonio Tajani, presidente azzurro, parla di sondaggi e consensi nazionali ma è chiaro che l'occhio ... Secondo il borsino dei partiti Tecnè - Dire, al partito di Berlusconi è accreditato un ...

