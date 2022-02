Seth Rollins | “Credevo di essermi rotto tutte le ossa durante un match con Kevin Owens”

(Di martedì 15 febbraio 2022)è sicuramente uno dei wrestler più dotati in tutto il roster WWE, ma la sua caratura può essere elevata a livello mondiale: ha passato anni a formarsi nelle federazioni indipendenti prima di arrivare a detenere tutti i titoli possibili in WWE. The DripGod però ha rivelato un particolare aneddoto riguardo al suocontroa WrestleMania 36, la prima (e speriamo unica) WM a svolgersi senza il pubblico. Uno spot doloroso Parlando al The Pat McAfee show ha dichiarato:“Ho lottato nelle indipendenti per anni, senza nessuno tra il pubblico, assolutamente nessuno. Quindila pandemia da Covid, lottando in questo magazzino vuoto e stantio, i colpi li sentivi maggiormente senza dubbio.si è lanciato ...

Elimination Chamber for the WWE Championship : Bobby Lashley (C) vs AJ Styles vs vs Riddle vs Austin Theory vs Brock Lesnar Dopo aver vinto per la seconda volta in carriera il WWE ... Uno degli attuali top name della compagnia di Stamford, che passa da un roster all'altro per tenere alte le storyline della compagnia, negli ultimi anni, è Seth Rollins, ex componente dello Shield, ...