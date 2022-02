"Schiaffi e insulti". Ida Platano scippata davanti al figlio: finisce malissimo (Di martedì 15 febbraio 2022) Ida Platano ha vissuto una disavventura che non ha nulla a che fare con Uomini e Donne, ma che ha avuto una certa cassa di risonanza proprio perché capitata a lei, che è ormai un volto noto del Trono Over del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. La donna si è infatti ritrovata suo malgrado a subire un furto per le strade di Verona, ma poi la cosa ha preso una piega inaspettata. Mentre passeggiava insieme a suo figlio Samuele, Ida Platano si è resa conto che qualcuno le aveva appena rubato il cellulare: se n'è accorta guardando dalla parte opposta alla sua, notando subito il suo telefono tra le mani di uno sconosciuto. A quel punto ha deciso di affrontarlo reagendo d'impulso: “Gli ho dato qualche cazzotto - ha raccontato sul suo profilo Instagram - e sono riuscita a recuperarlo, sono davvero contenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Idaha vissuto una disavventura che non ha nulla a che fare con Uomini e Donne, ma che ha avuto una certa cassa di risonanza proprio perché capitata a lei, che è ormai un volto noto del Trono Over del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. La donna si è infatti ritrovata suo malgrado a subire un furto per le strade di Verona, ma poi la cosa ha preso una piega inaspettata. Mentre passeggiava insieme a suoSamuele, Idasi è resa conto che qualcuno le aveva appena rubato il cellulare: se n'è accorta guardando dalla parte opposta alla sua, notando subito il suo telefono tra le mani di uno sconosciuto. A quel punto ha deciso di affrontarlo reagendo d'impulso: “Gli ho dato qualche cazzotto - ha raccontato sul suo profilo Instagram - e sono riuscita a recuperarlo, sono davvero contenta ...

9__Joe : RT @DaddeMaster: #cashmaster Toscana, Firenze, Pistoia e Prato. A me piacciono: frustate, sputi, schiaffi, insulti, bendare, legare, #pissi… - AvvMennillo : Bisogna guardarlo nella propria evoluzione, correggerne gli errori che si manifestano nella erronea gestione delle… - AvvMennillo : Per giungere ad un equilibrio comportamentale che porti ad una concreta genitorialità benefica per sé e per i figli… - HikariLuci : Finto suicidio, finto cyberbullismo, “mettiamo sotto la Cele con la macchina”, “Nunzio lo prenderei a schiaffi”, in… - AndyMontany : @Par4n0idAndroid @MargaretCal1 @ingeborg1992 @repubblica Vedo che gli argomenti cominciano a scarseggiare e siamo p… -