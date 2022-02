Sampdoria, infortunio Gabbiadini: operazione riuscita. Il messaggio sui social (Di martedì 15 febbraio 2022) Intervento riuscito per Gabbiadini. Il messaggio sui social dell’attaccante della Sampdoria Intervento perfettamente riuscito per Manolo Gabbiadini, che questa mattina si è operato al ginocchio sinistro dopo l’infortunio patito durante il match casalingo contro il Sassuolo. POST social – «operazione andata, tutto ok», ha scritto l’attaccante della Sampdoria attraverso il proprio profilo Instagram. Negli ultimi giorni sono arrivati tanti messaggi di affetto e vicinanza da parte di compagni di squadra e altri personaggi appartenenti al mondo del calcio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Intervento riuscito per. Ilsuidell’attaccante dellaIntervento perfettamente riuscito per Manolo, che questa mattina si è operato al ginocchio sinistro dopo l’patito durante il match casalingo contro il Sassuolo. POST– «andata, tutto ok», ha scritto l’attaccante dellaattraverso il proprio profilo Instagram. Negli ultimi giorni sono arrivati tanti messaggi di affetto e vicinanza da parte di compagni di squadra e altri personaggi appartenenti al mondo del calcio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Sampdoria, intervento riuscito per Gabbiadini: le ultime - sportli26181512 : Sampdoria, infortunio Giovinco: ecco quando può tornare: C'erano grandi aspettative, in casa Sampdoria, su Sebastia… - SampNews24 : #Sampdoria, intervento riuscito per #Gabbiadini: il messaggio dell’attaccante - SampNews24 : Infortunio #Giovinco: due possibili date per l’esordio dell’attaccante della #Sampdoria - infoitsalute : Milan-Sampdoria: torna Ballo-Touré dopo l’infortunio | Serie A News -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria infortunio Riecco Zaccagni, che saracinesca Montipò. Rui Patricio, la papera costa cara ... rientrato in fretta e furia dal piccolo infortunio rimediato in Coppa Italia la scorsa settimana, ...Diaz (voto 5 - 19 crediti) e Sanabria (voto 5 - 22 crediti) ben ingabbiati dalle difese di Sampdoria ...

Sampdoria, infortunio Gabbiadini: operazione riuscita. Il messaggio sui social Il messaggio sui social dell'attaccante della Sampdoria Intervento perfettamente riuscito per Manolo Gabbiadini, che questa mattina si è operato al ginocchio sinistro dopo l'infortunio patito durante ...

Sampdoria, infortunio Gabbiadini: operazione riuscita. Il messaggio sui social Calcio News 24 Calcio/ Gabbiadini operato al ginocchio: “Tutto ok”Calcio/ Gabbiadini operato al ginocchio: “Tutto ok” L’attaccante della Sampdoria è stato operato a seguito della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita il 6 febbraio in occasione della sfida casalinga contro il Sassuolo.

Sampdoria, la stagione di Sensi è già cambiata: il dato E la sua rinascita già si può intravvedere anche solo dai numeri. Sensi ha trovato continuità alla Sampdoria. Quella che troppo spesso gli infortuni gli hanno impedito di avere, ma anche una nutrita ...

... rientrato in fretta e furia dal piccolorimediato in Coppa Italia la scorsa settimana, ...Diaz (voto 5 - 19 crediti) e Sanabria (voto 5 - 22 crediti) ben ingabbiati dalle difese di...Il messaggio sui social dell'attaccante dellaIntervento perfettamente riuscito per Manolo Gabbiadini, che questa mattina si è operato al ginocchio sinistro dopo l'patito durante ...L’attaccante della Sampdoria è stato operato a seguito della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita il 6 febbraio in occasione della sfida casalinga contro il Sassuolo.E la sua rinascita già si può intravvedere anche solo dai numeri. Sensi ha trovato continuità alla Sampdoria. Quella che troppo spesso gli infortuni gli hanno impedito di avere, ma anche una nutrita ...