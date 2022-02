**Referendum: assemblea congiunta alle 19 con Conte** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - L'assemblea congiunta dei parlamentari M5S si riunirà questa sera alle 19. All'ordine del giorno i quesiti referendari. Alla riunione, convocata inizialmente per le 12 e poi rinviata, prenderà parte anche Giuseppe Conte. Si tratta della prima riunione che vede la partecipazione dell'ex premier dopo la decisione dei Tribunale di Napoli di congelare i vertici pentastellati. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - L'dei parlamentari M5S si riunirà questa sera19. All'ordine del giorno i quesiti referendari. Alla riunione, convocata inizialmente per le 12 e poi rinviata, prenderà parte anche Giuseppe Conte. Si tratta della prima riunione che vede la partecipazione dell'ex premier dopo la decisione dei Tribunale di Napoli di congelare i vertici pentastellati.

Advertising

TV7Benevento : **Referendum: assemblea congiunta alle 19 con Conte** - - TV7Benevento : **Referendum: salta assemblea M5S con Conte, si attende Consulta** - - Mano640331 : RT @gui_sann: Democrazia socialista A Cuba si terrà un referendum per la riforma del Codice di famiglia approvata dall'Assemblea nazionale… - sofonisba55 : RT @gui_sann: Democrazia socialista A Cuba si terrà un referendum per la riforma del Codice di famiglia approvata dall'Assemblea nazionale… - npaoser : RT @gui_sann: Democrazia socialista A Cuba si terrà un referendum per la riforma del Codice di famiglia approvata dall'Assemblea nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : **Referendum assemblea **Referendum: salta assemblea M5S con Conte, si attende Consulta** Roma, 15 feb. " E' stata rinviata l'assemblea congiunta dei parlamentari M5S sui temi referendari convocata per questa mattina alle ore 12. All'assemblea, rimandata a orario e data da destinarsi, avrebbe dovuto prender parte anche Giuseppe Conte. Dallo staff dell'ex premier spiegano che la riunione verrà fissata dopo il pronunciamento della ...

**Referendum: alle 12 congiunta M5S con Conte** Sarebbe questa la prima assemblea di deputati e senatori grillini a cui parteciperebbe l'ex premier dopo l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha congelato i vertici pentastellati.

**Referendum: salta assemblea M5S con Conte, si attende Consulta** La Sicilia Referendum, il menù politico della Consulta Se ciascun referendum fosse come un uovo (Giuliano Amato dixit), con ... nonostante i timori espressi da Togliatti in Assemblea costituente. Le sue pronunzie sono vincolate da una norma (l'articolo 75 ...

Assemblea degli iscritti toscani a Nessuno tocchi Caino 09:00 Notiziario 09:30 Replica di Stampa e regime 10:30 Trasmissioni delle sedute del Parlamento 14:00 Notiziario 15:00 In diretta da Catanzaro l'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Camere ...

Roma, 15 feb. " E' stata rinviata l'congiunta dei parlamentari M5S sui temi referendari convocata per questa mattina alle ore 12. All', rimandata a orario e data da destinarsi, avrebbe dovuto prender parte anche Giuseppe Conte. Dallo staff dell'ex premier spiegano che la riunione verrà fissata dopo il pronunciamento della ...Sarebbe questa la primadi deputati e senatori grillini a cui parteciperebbe l'ex premier dopo l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha congelato i vertici pentastellati.Se ciascun referendum fosse come un uovo (Giuliano Amato dixit), con ... nonostante i timori espressi da Togliatti in Assemblea costituente. Le sue pronunzie sono vincolate da una norma (l'articolo 75 ...09:00 Notiziario 09:30 Replica di Stampa e regime 10:30 Trasmissioni delle sedute del Parlamento 14:00 Notiziario 15:00 In diretta da Catanzaro l'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Camere ...