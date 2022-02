LIVE Biathlon, Staffetta uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: il via alle 7.30! Si temono le temperature basse (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.07: In seconda spazio al giovane Giacomel che ha vinto il ballottaggio con Didier Bionaz, mentre spetterà ai veterani Dominik Windisch e Lukas Hofer chiudere, con quest’ultimo reduce dall’eccezionale prestazione dell’inseguimento valsa un quarto posto con tanta amarezza. 07.04: L’Italia sarà al via con Thomas Bormolini in prima frazione, Tommaso Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e a chiudere Dominik Windisch. Confermato, dunque, il livignasco al lancio, con tutta la voglia di riscatto dopo il maledetto ultimo poligono della pursuit che gli è costato la qualificazione alla mass start. 07.01: Un aspetto tenuto in debito conto dall’organizzazione per l’anticipo del via della prova alle 14.30 locali (07.30 italiane). Originariamente la partenza della prova a squadre era prevista ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.07: In seconda spazio al giovane Giacomel che ha vinto il ballottaggio con Didier Bionaz, mentre spetterà ai veterani Dominik Windisch e Lukas Hofer chiudere, con quest’ultimo reduce dall’eccezionale prestazione dell’inseguimento valsa un quarto posto con tanta amarezza. 07.04: L’Italia sarà al via con Thomas Bormolini in prima frazione, Tommaso Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e a chiudere Dominik Windisch. Confermato, dunque, il livignasco al lancio, con tutta la voglia di riscatto dopo il maledetto ultimo poligono della pursuit che gli è costato la qualificazione alla mass start. 07.01: Un aspetto tenuto in debito conto dall’organizzazione per l’anticipo del via della prova14.30 locali (07.30 italiane). Originariamente la partenza della prova a squadre era prevista ...

