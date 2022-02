L’imbarazzo trasversale e nel Pd sulla giustizia e l’apertura di Giuseppe Conte

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lo ha detto pochi giorni fa Giuliano Amato, neopresidente della Consulta, oggi chiamata a decidere sull’ammissibilità di otto quesiti referendari (di cui sei): “È banale dirlo ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare a ogni costo il pelo nell’uovo per buttarli nel cestino”. (E in quel momento tra i promotori e i sostenitori dei quesiti medesimi si è diffuso un pensiero alla “te l’avevo detto che spesso il pelo nell’uovo è stato cercato”). Ma anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha alluso più volte al valore della partecipazione – partecipazione in nome della quale si spera, chi a sinistra chi a destra, che i quesiti vengano ammessi. Eppure sempre trasversalmente si registra preoccupazione nei partiti. E insomma i temi sono sul tavolo (anche fine vita e cannabis), ma in ...