iPhone Air ci fa sognare! Dilaga in Rete un concept italiano di come sarà | davvero sconvolgente

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nell’era dei pieghevoli, sembra quasi impossibile che l’unica azienda che ancora non ne ha realizzato uno sia proprio Apple. Eppure è vero, Cupertino ancora non ha sfornato il tanto attesopieghevole. Apple,sarebbe il suo primo foldable? – Adobe StockMa questo non sta impedendo agli utenti del mercato globale degli smartphone di sognare, e di immaginaresarebbe un Melafonino Apple versione pieghevole. Uno di loro, in particolare, ha realizzato unprovando a immaginaresarebbe il primo pieghevole della Mela. Colui che ha realizzato il, è il designer Antonio De Rosa, il quale ha provato a immaginarepossa essere il primo pieghevole di Apple, convenzionalmente chiamatoAir, disegnando ...

Lo smartphone immaginato prende il nome, propone l'idea di uncon una cerniera al centro, che può essere ripiegato in linea verticale. Il concept dipieghevole, pubblicato da ...Se a metà gennaio nel database della Commissione Economica Eurasiatica sono comparsi due nuovi prodotti di Cupertino che dovrebbero corrispondere aSE 3 e iPad5 , ora invece è il turno di ...Tuttavia, c’è una serie di consigli ufficiali che Apple suggerisce di mettere in pratica per ottimizzare l’autonomia e allungare il ciclo di vita della batteria del tuo iPhone. Soprattutto se usi una ...Ci sono state diverse voci in passato che hanno suggerito la possibilità per Apple di lavorare su un iPhone pieghevole. Ad oggi non c’è ancora nulla di certo, né di ufficiale, e potrebbe passare un po ...