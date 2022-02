I problemi di Spotify con la disinformazione sul Covid vanno oltre Joe Rogan

Advertising

giornalettismo : Dopo la questione #JoeRogan l'attenzione dei #giornalisti rispetto ai contenuti su #Spotify è massima #COVID19… - salida_pod : ?? ?????????? ?????????? ??? ?? - Adropof_Blue : ma solo a me spotify sta dando problemi? - fabioalisei : A #sanjimmy2022 esistono solo i @depesceofficial_ Vai su #spotify e ascolta “Problemi”! @radio105… - iamjohnlan : Amo ma preoccupati dei problemi di quei 222 mila ascoltatori mensili che fai su Spotify, che sicuramente sono messi… -

Ultime Notizie dalla rete : problemi Spotify

Il Post

... nonostante il record di ascolti raggiunto in questi giorni suItalia , LDA non è riuscito ... A detta di Emma, reduce da Sanremo 2022, LDA avrebbe avutodi fiato per l'agitazione che ...... San Valentino 2022, le canzoni d'amore e le playlist più ascoltate secondoLe stanze del ... I millennials e la generazione Z oggi hanno altri: sono costretti ad assumersi la ...LDA segna l’ennesimo record di ascolti su Spotify Italia, ma non è ammesso al serale di ... A detta di Emma, reduce da Sanremo 2022, LDA avrebbe avuto problemi di fiato per l’agitazione che spesso lo ...La recente disputa tra la piattaforma di streaming Spotify e il cantautore canadese Neil Young ha ... Hamish McKenzie e Jairaj Sethi hanno descritto la perdita di fiducia delle persone come un ...