Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 15 febbraio Mentre i mercati guardano col fiato sospeso agli sviluppi della crisi in Ucraina, la giornata macro si apre con i dati su Pil e produzione industriale del Giappone, seguiti dal mercato del lavoro britannico, dall'inflazione in Spagna e dal Pil dell'Olanda. Dalla Germania arriva l'indice Zew, dall'Eurozona la seconda ...

Giappone: Pil quarto trimestre +1,3%, annualizzato +5,4% (ANSA) - TOKYO, 15 FEB - L'economia giapponese è cresciuta dell'1,3% nel periodo tra ottobre e dicembre, rispetto alle previsioni di un +1,4%. Su base annualizzata la crescita è pari al 5,4%, ...

