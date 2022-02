Contagi ancora giù in Italia e a Bergamo. E finalmente calano i decessi (Di martedì 15 febbraio 2022) ancora in calo il numero dei Contagi negli ultimi sette giorni (8 / 14 febbraio), ma siamo ancora su livelli tre volte superiori a quelli di inizio ondata da Omicron. A livello nazionale, i Contagi certificati da tampone sono stati 469.064, in calo del 30,6% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 675.782). Media giornaliera 67.010 (da 96.540). È in calo anche il tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato del 10,5% (dal 18,02% di una settimana fa, con una variazione del -41,7%). Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 10,67% (era all’11,33%). Buoni anche i dati relativi all’ospedalizzazione: oggi i ricoveri ordinari sono 16.050 (erano 18.675 venerdì scorso), mentre quelli in terapia intensiva ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022)in calo il numero deinegli ultimi sette giorni (8 / 14 febbraio), ma siamosu livelli tre volte superiori a quelli di inizio ondata da Omicron. A livello nazionale, icertificati da tampone sono stati 469.064, in calo del 30,6% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 675.782). Media giornaliera 67.010 (da 96.540). È in calo anche il tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato del 10,5% (dal 18,02% di una settimana fa, con una variazione del -41,7%). Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 10,67% (era all’11,33%). Buoni anche i dati relativi all’ospedalizzazione: oggi i ricoveri ordinari sono 16.050 (erano 18.675 venerdì scorso), mentre quelli in terapia intensiva ...

