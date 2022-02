C’è più di un motivo dietro lo strano accento di Oscar Isaac in Moon Knight: “Aspettate e vedrete” (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo strano accento di Oscar Isaac in Moon Knight ha una spiegazione. Dopo il rilascio del nuovo trailer, svelato nella notte del Super Bowl, diversi fan online si sono chiesti il motivo dietro la sua strana “parlata”. L’attore della serie Disney+ ha quindi rassicurato il suo pubblico: c’è più di una ragione dietro quello strano accento britannico che verrà spiegata in seguito. Ovviamente solo guardando la nuova serie Marvel. In un’intervista concessa a Empire, Oscar Isaac ha rivelato di aver letto diversi commenti online: “È fantastico l’accento ha entusiasmato le persone, e alcuni dicevano, ‘Che schifo!’ e altri erano tipo, ‘È fantastico!’ Ma ci ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Lodiinha una spiegazione. Dopo il rilascio del nuovo trailer, svelato nella notte del Super Bowl, diversi fan online si sono chiesti illa sua strana “parlata”. L’attore della serie Disney+ ha quindi rassicurato il suo pubblico: c’è più di una ragionequellobritannico che verrà spiegata in seguito. Ovviamente solo guardando la nuova serie Marvel. In un’intervista concessa a Empire,ha rivelato di aver letto diversi commenti online: “È fantastico l’ha entusiasmato le persone, e alcuni dicevano, ‘Che schifo!’ e altri erano tipo, ‘È fantastico!’ Ma ci ...

