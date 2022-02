Brentford, Eriksen torna in campo in amichevole – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Christian Eriksen torna a giocare dopo l’episodio dell’Europeo. Ieri ha giocato un’amichevole con la sua nuova squadra, il Brentford. Eriksen è tornato in campo dopo il malore accusato all’Europeo. Ieri ha giocato l’amichevole con la sua nuova squadra, il Brentford. ? The return of @ChrisEriksen8 #BrentfordFC pic.twitter.com/AG7crEJrQR— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022 L’ex Inter si sta preparando al suo ritorno ufficiale in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Christiana giocare dopo l’episodio dell’Europeo. Ieri ha giocato un’con la sua nuova squadra, ilto indopo il malore accusato all’Europeo. Ieri ha giocato l’con la sua nuova squadra, il. ? The return of @Chris8 #FC pic.twitter.com/AG7crEJrQR—FC (@FC) February 14, 2022 L’ex Inter si sta preparando al suo ritorno ufficiale in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

