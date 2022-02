Tommaso Paradiso regista | in arrivo ‘Sulle nuvole’

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Esordio dapernuvole‘, questo il titolo del primo progetto dell’ex frontman dei Thegiornalisti. Scritto dacon Chiara Barzini e Luca Infascelli, sarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures. I protagonisti sono Marco Cocci e Barbara Ronchi. Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Nel cast anche Paolo Briguglia, Sergio Romano, Bettina Giovannini e tante star della musica italiana come Gianni Morandi, ...

online il trailer ufficiale di Sulle Nuvole , il film esordio alla regia del cantante, con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. La pellicola, che mescola amore e musica, arriverà nelle sale solo per tre giorni il 26, 27 e 28 aprile, distribuito da Warner Bros. Finalmente disponibile il trailer ufficiale e alcune nuove immagini di Sulle Nuvole, l'intensa storia di amore e musica che vede l'esordio alla regia di Tommaso Paradiso con protagonisti Marco Cocci e