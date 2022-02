Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna su Rai2 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – torna in prima serata su Rai2 il comedy show Stasera tutto è possibile, in onda da martedì 15 febbraio, per otto puntate. Al fianco del conduttore Stefano De Martino, che sta vivendo un periodo di grazia della sua carriera professionale, confermati come ospiti fissi: gli attori Biagio Izzo (straordinaria la sua prova nel ruolo di Vincenzo Scarpetta, figlio di Eduardo sui fratelli De Filippo di Sergio Rubini), Francesco Paolantoni. Ma quest’anno c’è una new entry, Enzo De Lucia, noto per l’imitazione di Mara Venier. E proprio “zia Mara”, già presente in passato nello show di De Martino, potrebbe tornare in una puntata per la gioia dei telespettatori e dello stesso Stefano, a cui è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –in prima serata suil comedy show, in onda da martedì 15 febbraio, per otto puntate. Al fianco del conduttoreDe, che sta vivendo un periodo di grazia della sua carriera professionale, confermati come ospiti fissi: gli attori Biagio Izzo (straordinaria la sua prova nel ruolo di Vincenzo Scarpetta, figlio di Eduardo sui fratelli De Filippo di Sergio Rubini), Francesco Paolantoni. Ma quest’anno c’è una new entry, Enzo De Lucia, noto per l’imitazione di Mara Venier. E proprio “zia Mara”, già presente in passato nello show di De, potrebbere in una puntata per la gioia dei telespettatori e dello stesso, a cui è ...

