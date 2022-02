Spacciatori con reddito di cittadinanza davanti alle scuole 

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel corso dell’operazione denominata "Piazze Pulite" i carabinieri hanno sgominato diversi gruppi didi droga. Per l’attività illegale venivano usate anche parole in codice

Duesono stati arrestati dai carabinieri di Pantelleria. Si tratta di un 21enne e di un ... Durante il controllo, è emerso che avevasé 1.000 euro, suddivisi in banconote di piccolo e ...Tra gliarrestati ci sono anche persone agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali. La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Campania ...I luoghi dello spaccio Nel corso delle intercettazioni, è emerso che lo spaccio avveniva in luoghi convenzionali riconosciuti sia dagli spacciatori che dagli acquirenti locali e noti ad esempio con i ...Gli spacciatori, in alcuni casi, non si preoccupavano di celare la natura delle sostanze che vendevano tanto che arrivavano ad usare un linguaggio piuttosto chiaro per indicare le diverse tipologie di ...