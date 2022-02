Rimorsi e lettere che uccidono

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 15 febbraio 2022) Giorni fa in una piccolissima ma affascinante libreria (faccio pubblicità: LaFeltrinelli Point in via XXI Aprile 87 a Roma) non ho resistito alla bella copertina Adelphi e al titolo – La lettera uccide – di una nuova raccolta di saggi di Carlo Ginzburg. Non pretendo certo di recensire queste coltissime riflessioni e indagini sul linguaggio, il mestiere dello storico e, direi, la condizione umana passata e presente. Ma solo registrare qualche immediata eco da una lettura nemmeno ancora conclusa. Mi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.