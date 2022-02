“Ricovero a oltranza” Charlène di Monaco | pessime le ultime indiscrezioni sulle sue condizioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) È ancora misterodi salute didi. Purtroppo lenotizie sulla consorte del principe Alberto non sono state rassicuranti. Tutt’altro. Proprio il suo ultimo rientro a casa aveva fatto ben sperare, ma il marito stesso aveva fatto capire che la situazione non è ancora risolta: “È in cura in una clinica fuori da. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”. Sono ormai mesi cheè lontana da casa e al fianco del principe Alberto è apparsa sempre più spesso Nicole Coste. Anche durante i festeggiamenti per la patrona del principato, Santa Devota, c’era lei. Proprio la ...