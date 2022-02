OnePlus 10 Pro si aggiorna e riceve diversi miglioramenti con la ColorOS 12 (Di lunedì 14 febbraio 2022) OnePlus 10 Pro ha ricevuto un nuovo aggiornamento software in Cina: è arrivata la ColorOS 12 di OPPO con tanti miglioramenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 14 febbraio 2022)10 Pro ha ricevuto un nuovomento software in Cina: è arrivata la12 di OPPO con tanti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : OnePlus 10 Pro si aggiorna e riceve diversi miglioramenti con la ColorOS 12 - Rrv_06 : RT @naman_nan: 3 Smartphone Ka Camera Test ?? Xiaomi 11t PRO vs OnePlus 9RT vs Oppo Reno 7 PRO.. - naman_nan : 3 Smartphone Ka Camera Test ?? Xiaomi 11t PRO vs OnePlus 9RT vs Oppo Reno 7 PRO.. - anasadani11 : @cottoonbud_ OnePlus 10 Pro, Pixel 6 Pro, Pixel 5a, Vivo X70 Pro, Oppo Find X3 Pro - PoonamchandKu11 : RT @ShokeenSanchit: ULTIMATE CAMERA COMPARISON! - OnePlus 9RT vs Samsung S21 FE vs Xiaomi 11T Pro #TechBar -