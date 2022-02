Mauritius sfida la Gran Bretagna e issa la propria bandiera sull’arcipelago di Chagos Londra | “Nessun dubbio su nostra sovranità”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La Repubblica di, isola a este del Madagascar nell’Oceano Indiano, hato la, suo ex paese colonizzatore, reclamando ladi, ancora sotto il dominio britannico.aveva ottenuto la conferma dellasugià nel 2019 da parte della Corte internazionale di giustizia.non nutre però “” sullasulle isole dell’arcipelago. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian, in una cerimonia, alle 10.30 (ora locale) del 14 febbraio, i funzionari mauriziani hanno ...

In una cerimonia, oggi alle 10:30 ora locale, - riporta il Guardian - i funzionari mauriziani hanno cantato l'inno nazionale die lo stendardo rosso, blu, giallo e verde diè ...In una cerimonia, oggi alle 10:30 ora locale, riporta il Guardian i funzionari mauriziani hanno cantato l'inno nazionale die lo stendardo rosso, blu, giallo e verde distato ...Non si sa ancora se la bandiera e la targa piazzata alla sua base verranno rimosse dai britannici in quello che sarebbe, stando al primo ministro di Mauritius, una “provocazione”. Sembra che però la ...stando al primo ministro di Mauritius, una “provocazione”. Sembra che però la sfida contro l’ex madrepatria sia destinata a fallire poiché in un’epoca di grandi tensioni internazionali ...