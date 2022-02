Eutanasia, Mantovano (C. S. Livatino): “è omicidio del consenziente, anche se sano” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il referendum ‘Eutanasia legale’ non corrisponde nella sua denominazione a ciò che effettivamente è cioè “omicidio del consenziente”. “Non c’è pertinenza tra l’oggetto indicato dai promotori del referendum ed il titolo, come rilevato anche dalla Cassazione”. Ne parla con l’Adnkronos il vicepresidente del Centro Studi Livatino e magistrato di Corte di Cassazione, Alfredo Mantovano, che spiega: “L’Eutanasia chiama in causa una condizione di malattia o grave disagio psico fisico della persona, quello che invece rileva questo referendum è esclusivamente il consenso del diretto interessato, che potrebbe essere anche una persona in ottima salute che abbia chiesto o acconsentito a che altri gli tolgano la vita. Non c’è altra indicazione”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il referendum ‘legale’ non corrisponde nella sua denominazione a ciò che effettivamente è cioè “del”. “Non c’è pertinenza tra l’oggetto indicato dai promotori del referendum ed il titolo, come rilevatodalla Cassazione”. Ne parla con l’Adnkronos il vicepresidente del Centro Studie magistrato di Corte di Cassazione, Alfredo, che spiega: “L’chiama in causa una condizione di malattia o grave disagio psico fisico della persona, quello che invece rileva questo referendum è esclusivamente il consenso del diretto interessato, che potrebbe essereuna persona in ottima salute che abbia chiesto o acconsentito a che altri gli tolgano la vita. Non c’è altra indicazione”. ...

