Erin Jackson fa la storia delle Olimpiadi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci sono medaglie ancora più brillanti per la lungache contengono. È il caso dello storico oro vinto, su Giappone e Russia, danei 500 metri del pattinaggio pista lunga, prima americana a riuscirci, prima donna di colore a farlo. La sua disciplina è la stessa in cui anche l’Italia ha festeggiato l’argento di Francesca Lollobrigida, sui 3 mila metri, al primo giorno di questi Giochi olimpici di Pechino 2022.ha 29 anni, è americana di Ocala, ha una laurea in scienza dei materiali e ingegneria presa all’università della Florida e sui pattini, dopo gli esordi sulle rotelle in line, si è messa a fare sul serio solo nel 2017. Infatti alle scorsedi PyeongChang 2018, aveva chiuso solo 24sima. Da una top 30 alla medaglia d’oro sarebbe già un balzo pazzesco, non fosse che ...