“È davvero sporca”. GF Vip, Barù spiffera tutto a Davide. Fa il nome della concorrente. Sì, proprio lei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora la questione dell’igiene e dunque della presenza di troppa sporcizia al ‘GF Vip’ è predominante in queste ore. A raccontare tutto sono stati Barù e Davide Silvestri, che mentre si trovavano sul letto a riposarsi hanno tirato fuori l’argomento e hanno puntato il dito contro questa situazione insostenibile. In particolare, è stato il nipote di Costantino della Gherardesca ad accusare una concorrente, facendo dunque il suo nome. E siamo certi che in puntata i litigi potrebbero non mancare. Eppure, anche lo stesso Barù è finito sotto attacco. Come riporta il sito ‘’, durante il suo confessionale il gieffino si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, al punto da renderlo inagibile per gli altri concorrenti. Ed è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora la questione dell’igiene e dunquepresenza di troppa sporcizia al ‘GF Vip’ è predominante in queste ore. A raccontaresono statiSilvestri, che mentre si trovavano sul letto a riposarsi hanno tirato fuori l’argomento e hanno puntato il dito contro questa situazione insostenibile. In particolare, è stato il nipote di CostantinoGherardesca ad accusare una, facendo dunque il suo. E siamo certi che in puntata i litigi potrebbero non mancare. Eppure, anche lo stessoè finito sotto attacco. Come riporta il sito ‘’, durante il suo confessionale il gieffino si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, al punto da renderlo inagibile per gli altri concorrenti. Ed è stata ...

Advertising

Rosabianca123 : RT @ArmandoPontecom: @SigfridoRanucci @faffa42 La prova più evidente che @SigfridoRanucci potrebbe, davvero, avere la coscienza sporca è qu… - LorisGroppo : @HariSel95300131 @GabrieleIuvina1 @iuvinale_n @GiulioTerzi @ExtremaRatio4 Ma poi, appunto, la coscienza sporca sul… - ArmandoPontecom : @SigfridoRanucci @faffa42 La prova più evidente che @SigfridoRanucci potrebbe, davvero, avere la coscienza sporca è… - DualSeismic : @theamoralexx Mi dispiace ?? a volte chi vogliamo di più, non è chi ci merita davvero. Non sei una pezza sporca, non… - BBilanShit : @AlleracNicola @Why_So_Syrius La Russia vuole che l’Ucraina sia uno stato cuscinetto tra lei e la Nato. Se non molt… -