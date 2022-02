Ci risiamo Il mattone cinese collassa ancora

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è la prima volta che la Cina se la vede con l’effetto domino. Ma ora, guardando al comparto immobiliare, che vale non meno del 25% del Pil, una domanda c’è da farsela. Quando si fermeranno i default che in questi mesi hanno devastato il mercato della Repubblica Popolare, legati a una crisi del debito senza precedenti? Evergrande sembra essere stato solo l’inizio. FINE CRISI, MAI Adesso al puzzle si aggiunge Zhenro Properties, uno dei maggiori conglomerati immobiliari in Cina, nato nel 1998 e con 3,65 miliardi di dollari in obbligazioni estere. Evidentemente, il rischio che tali debiti non vengano onorati è alto, altrimenti non si spiegherebbe il tracollo, l’11 febbraio, delle azioni Zhenro quotate a Hong Kong, che in circa 4 ore hanno perso circa l’80% del loro valore. Il problema è sempre quello, improvvisamente sembra essere venuta meno la fiducia verso la possibilità del gruppo ...