Brignone choc | Milano - Cortina? Non credo ci sarò Poi fa retromarcia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brignone choc

QUOTIDIANO NAZIONALE

Olimpiadi invernali 2022: i risultati del 14 febbraio Milano - Cortina 2026 Parlando invece dei prossimi Giochi invernali in casa Federicaha detto molte cose tra cui "non credo ci sarò" e ...Più che il tempo , che è pur sempre quello di una prova, contano le sensazioni . E parla soprattutto il sorriso e l'entusiasmo crescente con cui Sofia Goggia si sta avvicinando a quella che potrebbe ...Brignone choc: "Non ci sarò a Milano-Cortina, manca lo spirito olimpico". Olimpiadi invernali: il programma del 14 febbraio con orari tv e italiani… Leggi ...Roma, 14 febbraio 2022 - Federica Brignone non ci sarà nella discesa libera di domani, fuori dal quartetto delle azzurre convocate dopo una brutta prestazione nell'ultima prova di oggi. Ma la 31enne ...