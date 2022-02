Alex Belli rientra in Casa in diretta: ecco la reazione dei vipponi (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex gieffino Alex Belli rientra in Casa come ospite: ecco la reazione dei concorrenti in diretta L’ex gieffino Alex Belli dopo la squalifica avvenuta lo scorso dicembre durante il confronto con sua moglie Delia Duran, questa sera torna in Casa. Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, l’attore è rientrato ufficialmente in Casa per godersi nuovi giorni all’interno del reality show di Canale 5. In diretta ha affrontato in primis un nuovo confronto con Delia e successivamente in giardino con Soleil per poi rientra definitivamente come ospiti in questa sesta edizione. “Tutto quello che noi abbiamo vissuto in questi tre mesi mi sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ex gieffinoincome ospite:ladei concorrenti inL’ex gieffinodopo la squalifica avvenuta lo scorso dicembre durante il confronto con sua moglie Delia Duran, questa sera torna in. Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, l’attore èto ufficialmente inper godersi nuovi giorni all’interno del reality show di Canale 5. Inha affrontato in primis un nuovo confronto con Delia e successivamente in giardino con Soleil per poidefinitivamente come ospiti in questa sesta edizione. “Tutto quello che noi abbiamo vissuto in questi tre mesi mi sono ...

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Alex Belli è pronto a ritornare nella Casa ?? Cosa succederà? In attesa della puntata di stasera, ecco qualche antic… - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - gianmarcogrg : Io appena ho visto Alex belli rientrare nella casa #AlexBelli #GFVIPParty #gfvip - Novella_2000 : Alex Belli torna nella Casa del #GFVip: le reazioni di Soleil e Delia (che non la prende bene) - VIDEO -