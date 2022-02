Advertising

sportli26181512 : Zola: 'Juve da corsa, Vlahovic un top. Ma per lo scudetto l'Inter è davanti': Zola: 'Juve da corsa, Vlahovic un top… - Gazzetta_it : Zola: 'Juve da corsa, Vlahovic un top. Ma per lo scudetto l'Inter è davanti' - junews24com : Zola esalta lo juventino: «Con lui finalmente il salto di qualità» - - s_juve_s : RT @BarrettaValerio: #12febbraio: l'Inghilterra comincia a farci meno paura. Dagli energumeni d'Albione ci difende un sardo di 1,68 m: Gian… - ilbianconerocom : Zola: 'Io allegriano? La Juve è costretta a vincere e con Vlahovic il salto di qualità e quando ero assistente di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Juve

La Scatola Magica regala pronostici sul campionato, rivelazioni inedite sul 1997, opinioni su Dybala e Zaniolo, addirittura classifiche sul golf. Gianfranco, l'uomo chiamato prima MaraZola -no, non suonava benissimo - e poi Magic Box, presto riprenderà a commentare la Champions per Amazon. Nell'attesa, opinioni sopra e sotto il par, alla fine di una ..."L'Inter è la mia favorita per lo scudetto, il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e lasono in corsa" dice Gianfrancointervistato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport . Chi l'ha colpita in A? " Chiesa mi piace tantissimo. Poi Zaniolo, che deve crescere in alcuni ..."L’Inter è la mia favorita per lo scudetto, il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa" dice Gianfranco Zola intervistato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. Chi l’ha ...Gianfranco Zola ha parlato della situazione attuale in casa Juve. Ecco le dichiarazioni dell’ex fantasista di Cagliari e Chelsea Gianfranco Zola, storico ex calciatore italiano ora allenatore, in una ...