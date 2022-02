Venti di guerra a Kiev, la popolazione in piazza: “Pronti a tutto”. Il presidente ucraino: no al panico (Di domenica 13 febbraio 2022) Il braccio di ferro tra Russia e Ucraina continua. Nessuno dei leader in campo molla la presa. Con la telefonata di ieri tra Biden e Putin che non ha sortito effetti risolutivi. «Non c’è stato alcun cambiamento fondamentale nella dinamica che si sta svolgendo ormai da diverse settimane», ha confermato infatti un alto funzionario americano ai giornalisti al termine del colloquio telefonico avvenuto nelle ore più difficili della crisi. Stallo tra Biden e Putin, a Kiev la popolazione scende in piazza Ore in cui, mentre l’Ucraina resta incline a una soluzione diplomatica con la Russia, si dice comunque «pronta a tutto». Come ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando il suo impegno con i partner internazionali per evitare un conflitto, da una parte. Ma senza ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 febbraio 2022) Il braccio di ferro tra Russia e Ucraina continua. Nessuno dei leader in campo molla la presa. Con la telefonata di ieri tra Biden e Putin che non ha sortito effetti risolutivi. «Non c’è stato alcun cambiamento fondamentale nella dinamica che si sta svolgendo ormai da diverse settimane», ha confermato infatti un alto funzionario americano ai giornalisti al termine del colloquio telefonico avvenuto nelle ore più difficili della crisi. Stallo tra Biden e Putin, alascende inOre in cui, mentre l’Ucraina resta incline a una soluzione diplomatica con la Russia, si dice comunque «pronta a». Come ha dichiarato ilVolodymyr Zelensky, confermando il suo impegno con i partner internazionali per evitare un conflitto, da una parte. Ma senza ...

