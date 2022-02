Ultime Notizie Roma del 13-02-2022 ore 10:10 (Di domenica 13 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale domenica da Francesco Vitale dopo l’allarme degli Stati Uniti Sul rischio di invasione imminente La diplomazia tenta di giocare le Ultime carte per evitare lo scontro armato ma dal colloquio tra Joe biden e Vladimir Putin non è arrivata alcuna svolta una conversazione equilibrata e professionale che sei presidenti degli Stati Uniti Russia come è stata definita da Yuri usa col consigliere per la politica estera di Putin nella sostanza comunque ha svolto spiccata non è arrivata una telefonata durata poco più di un’ora i due leader hanno ribadito le proprie posizioni Joe biden avvertito che in caso di attacco all’occidente rispondere in modo deciso perché devi anche sapere infatti che il presidente biden ha parlato con il presidente Vladimir Putin per chiarire che se la all’ucraina gli Stati Uniti i nostri alleati imporranno ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)dailynews radiogiornale domenica da Francesco Vitale dopo l’allarme degli Stati Uniti Sul rischio di invasione imminente La diplomazia tenta di giocare lecarte per evitare lo scontro armato ma dal colloquio tra Joe biden e Vladimir Putin non è arrivata alcuna svolta una conversazione equilibrata e professionale che sei presidenti degli Stati Uniti Russia come è stata definita da Yuri usa col consigliere per la politica estera di Putin nella sostanza comunque ha svolto spiccata non è arrivata una telefonata durata poco più di un’ora i due leader hanno ribadito le proprie posizioni Joe biden avvertito che in caso di attacco all’occidente rispondere in modo deciso perché devi anche sapere infatti che il presidente biden ha parlato con il presidente Vladimir Putin per chiarire che se la all’ucraina gli Stati Uniti i nostri alleati imporranno ...

