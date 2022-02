Salerno, interventi di derattizzazione: ecco dove (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dal 14 al 18 febbraio, la Asl, di concerto con il Comune di Salerno, ha programmato un servizio di derattizzazione sul territorio cittadino. Nei cinque giorni di intervento, il territorio, è così suddiviso: 1° giorno: Porto – Centro Storico – Lungomare Trieste fino a P.zza della Concordia (Compresa) – C.so Vittorio Emanuele – C.so Giuseppe Garibaldi. 2° giorno: Carmine e Carmine Alto – Rione Petrosino – Zona Parco Pinocchio/Calcedonia – Pastena. 3° giorno: Torrione – Torrione Alto – Sala Abbagnano – Giovi – Picarielli – Quartieri Italia ed Europa. 4° giorno: Arbostella – Santa Margherita – Mercatello – San Leonardo – Mariconda. 5° giorno: Brignano – Fratte – Cappelle – Fraz. Alte (Matierno, Ogliara, S’Angelo, Sordina) – Arechi – Zona Ind. Fuorni. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dal 14 al 18 febbraio, la Asl, di concerto con il Comune di, ha programmato un servizio disul territorio cittadino. Nei cinque giorni di intervento, il territorio, è così suddiviso: 1° giorno: Porto – Centro Storico – Lungomare Trieste fino a P.zza della Concordia (Compresa) – C.so Vittorio Emanuele – C.so Giuseppe Garibaldi. 2° giorno: Carmine e Carmine Alto – Rione Petrosino – Zona Parco Pinocchio/Calcedonia – Pastena. 3° giorno: Torrione – Torrione Alto – Sala Abbagnano – Giovi – Picarielli – Quartieri Italia ed Europa. 4° giorno: Arbostella – Santa Margherita – Mercatello – San Leonardo – Mariconda. 5° giorno: Brignano – Fratte – Cappelle – Fraz. Alte (Matierno, Ogliara, S’Angelo, Sordina) – Arechi – Zona Ind. Fuorni. L'articolo proviene da ...

