Pnrr, 7 italiani su 10 non sanno cosa sia (Di domenica 13 febbraio 2022) Sette intervistati su dieci (71%) affermano di averne "nessuna" o "scarsa conoscenza". Uno strumento ritenuto salvifico, ma sconosciuto. È quanto emerge da una ricerca di Libera e Demos, il cui rapporto esteso sarà diffuso nelle prossime settimane. Il 47% degli intervistati si dichiara "allarmato" riguardo alla possibilità di infiltrazioni mafiose e ritiene che il rischio sia particolarmente elevato, viste le procedure emergenziali previste nell'impiego dei fondi europei. Il 40%, invece, mostra un atteggiamento "rassegnato", dando per scontato il rischio, analogo a quello di tutti gli investimenti pubblici. Solo il 12%, uno su dieci, risponde con "ottimismo" che, grazie alle particolari norme messe in atto. Le preoccupazioni legate a possibili infiltrazioni malavitose negli appalti che saranno banditi con i fondi del Pnrr sono alimentate, rileva il report, dallo ...

