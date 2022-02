Pioli sui fischi a Kessie: avete sentito? (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano Pioli, al termine della gara vinta contro la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo, si è presentato in conferenza stampa e non sono mancati alcuni spunti interessanti. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo non cambia, dobbiamo migliorare la classifica dell’anno scorso. Il campionato è ancora lungo, ora prepariamoci al meglio per affrontare la prossima partita. Leao mi ricorda Henry, ma è anche vero che lui deve essere sè stesso. Pioli Milan KessieMalumore nei confronti di Kessie? Ho sentito anch’io e non credo sia la cosa giusta, perchè abbiamo bisogno di tutti. A me, quando faccio la formazione, non interessa niente se ha rinnovato o se va in scadenza… Li conosco e li vedo, so come si comportano“. Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano, al termine della gara vinta contro la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo, si è presentato in conferenza stampa e non sono mancati alcuni spunti interessanti. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo non cambia, dobbiamo migliorare la classifica dell’anno scorso. Il campionato è ancora lungo, ora prepariamoci al meglio per affrontare la prossima partita. Leao mi ricorda Henry, ma è anche vero che lui deve essere sè stesso.MilanMalumore nei confronti di? Hoanch’io e non credo sia la cosa giusta, perchè abbiamo bisogno di tutti. A me, quando faccio la formazione, non interessa niente se ha rinnovato o se va in scadenza… Li conosco e li vedo, so come si comportano“.

