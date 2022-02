Pechino 2022 | biathlon | inseguimento maschile | oro a Fillon Maillet | 4º un commovente Hofer

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Quentindiventa, dopo Ole Einar Bjoerndalen, il secondo uomo nella storia dei Giochi Olimpici, a vincere quattro medaglie in una singola edizione. Il 29enne francese, grazie ad un 20/20 straordinario, sbaraglia la concorrenza e vince il secondo titolo individuale a. Partito per secondo, dietro a Johannes Boe, il fuoriclasse transalpino ha gestito la gara da campione navigato e ha concluso davanti al maggiore dei fratelli Boe, Tarjei, bravissimo anche lui con 19/20. Nonostante il poligono estremamente difficile per le condizioni del vento, ci sono stati due zero. Purtroppo per i colori azzurri però, quello di Lukas, è valso solo il 4º posto finale alle spalle di un ottimo Eduard Latypov, bravo a respingere gli attacchi del biathleta italiano nell’ultima tornata. ...