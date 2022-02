MotoGP, Pol Espargarò chiude in vetta il day-3 dei Test di Mandalika, Marini 3°, Morbidelli 5° davanti a Bagnaia (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sono ufficialmente conclusi i Test pre-stagionali della MotoGP edizione 2022. Dopo la due-giorni di Sepang (Malesia) della scorsa settimana, oggi è calato il sipario anche sul terzo giorno di lavoro sulla pista di Mandalika, dove a marzo vivremo il primo Gran Premio di Indonesia della storia del Motomondiale. La giornata si chiude con un equilibrio assoluto sulla pista di Mandalika, con i primi 21 racchiusi in appena 855 millesimi, ottimo viatico in vista del via della stagione che arriverà nel weekend del 6 marzo con il Gran Premio del Qatar di Losail. Le ultime otto ore di sessione hanno visto lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol Honda) chiudere davanti a tutti con il tempo di 1:31.060 con 215 millesimi di vantaggio sul campione del mondo, Fabio ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sono ufficialmente conclusi ipre-stagionali dellaedizione 2022. Dopo la due-giorni di Sepang (Malesia) della scorsa settimana, oggi è calato il sipario anche sul terzo giorno di lavoro sulla pista di, dove a marzo vivremo il primo Gran Premio di Indonesia della storia del Motomondiale. La giornata sicon un equilibrio assoluto sulla pista di, con i primi 21 racchiusi in appena 855 millesimi, ottimo viatico in vista del via della stagione che arriverà nel weekend del 6 marzo con il Gran Premio del Qatar di Losail. Le ultime otto ore di sessione hanno visto lo spagnolo Pol(Repsol Honda)rea tutti con il tempo di 1:31.060 con 215 millesimi di vantaggio sul campione del mondo, Fabio ...

