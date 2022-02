Milan, Pioli: “Leao deve correre, non si deve accontentare del gol” (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Sampdoria, ha parlato di Rafael Leao, autore del gol che ha regalato la vittoria ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano, nel post-partita di-Sampdoria, ha parlato di Rafael, autore del gol che ha regalato la vittoria ai rossoneri

Advertising

DiMarzio : .@milan I Le parole di Stefano #Pioli al termine di #MilanSampdoria - cmdotcom : #Milan, Pioli: 'Settimana perfetta. Lavoro per realizzare sogni. Leao? E' eccezionale, ma non deve accontentarsi'… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - _SiGonfiaLaRete : Milan, Pioli dopo la vittoria di misura contro la Samp: “Lavoro per realizzare i sogni che faccio” - Matteo_NFL : RT @SimoneTogna: All’#inter non vogliono creare alibi dopo l’1-2 col #Milan, nonostante la convinzione che #Giroud faccia fallo su #Sanchez… -