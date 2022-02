Manila Nazzaro e Miriana Trevisan | messaggi in codice pizzicati dalla regia

(Di domenica 13 febbraio 2022) IintraAl Grande Fratello Vip (così come ai telespettatori a casa) non sfugge proprio nulla, grazie alla presenza delle telecamere che registrano h 24 ogni movimento da parte dei vipponi. Ed è ciò che si è verificato nella giornata odierna in stanza blu, quandoL'articolo proviene da Novella 2000.

Da quando si è allontanata da Soleil Sorge ,passa moltissimo tempo con Miriana Trevisan nella casa del GF Vip . Le due sono diventate le vere comari di questa edizione e non è raro trovarle a spettegolare degli altri concorrenti ...Ciononostante, nelle scorse ore, Katia Ricciarelli ,e Miriana Trevisan ne hanno parlato. I vaccini arrivano nella casa di Cinecittà Parlando con Miriana Trevisan,ha ...La notizia, in realtà, non doveva essere diffusa, ma Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire questa informazione, parlando con gli altri inquilini, dopo che la settimana scorsa anche Katia Ricciarelli ...Ed è ciò che si è verificato nella giornata odierna in stanza blu, quando Manila Nazzaro e Miriana Trevisan sono state pizzicate a conversare. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo noi. Manila Nazzaro e ...