Lazio | infortunio Lazzari | i biancocelesti temono un lungo stop

Ultime Notizie dalla rete : Lazio infortunio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo C'è preoccupazione in casadopo l'di Lazzari: domani la risonanza magnetica L'accelerata, poi la caduta e il cambio. Manuel Lazzari rischia uno stop di oltre 20 giorni, proprio nel momento in cui stava rendendo ...... attualmente fermo per. Marotta ha quindi consegnato al suo tecnico, a titolo definitivo, un giocatore molto apprezzato. L'accordo con laprevedeva un prestito da 5 milioni di euro ...Torna alla vittoria la Lazio dopo la brutta partita con il Milan ... Ospiti vicini al gol con Dijks e Arnautovic. Infortunio muscolare per Lazzari. Il Venezia beffa il Toro e ringrazia il Var ...L’accelerata, poi la caduta e il cambio. Manuel Lazzari rischia uno stop di oltre 20 giorni, proprio nel momento in cui stava rendendo al meglio. «Ha avuto un trauma distrattivo a flessori della ...