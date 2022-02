'io penso positivo…no, no, no, è negativo' " il non memorabile video di salvini che annuncia la... (Di domenica 13 febbraio 2022) Da leggo.it salvini negativo AL COVID TEST Matteo salvini è negativo al test del Covid sulle note di Jovanotti. Il leader della Lega posta un video, la cui colonna sonora è 'penso positivo', noto brano ... Leggi su dagospia (Di domenica 13 febbraio 2022) Da leggo.itAL COVID TEST Matteoal test del Covid sulle note di Jovanotti. Il leader della Lega posta un, la cui colonna sonora è 'positivo', noto brano ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : 'IO PENSO POSITIVO…NO, NO, NO, È NEGATIVO' – IL NON MEMORABILE VIDEO DI SALVINI CHE ANNUNCIA LA...… - ___livia95___ : Non ricordo nemmeno le cose che dico e faccio nelle nostre cose personali di anni fa. È umiliante. Quindi no, non c… - HuffPostItalia : Salvini sulle note di Jovanotti: 'Penso positivo? No, finalmente sono negativo' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Matteo Salvini guarito dal Covid sulle note di Jovanotti: «Io penso positivo... no negativo» - ilmessaggeroit : Matteo Salvini guarito dal Covid sulle note di Jovanotti: «Io penso positivo... no negativo» -